Распад СССР не был чем-то неминуемым, распад страны можно было бы предотвратить, уверен депутат Государственной Думы Константин Затулин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Главной цементирующей силой СССР была партия, и сдача полномочий Советам привела к потере государственного стержня, заявил эксперт.

«Мы дали себя увлечь болтовнёй, дали увлечь себя прекраснодушными идеями. Абсолютно точно, что отмена руководящей и направляющей (КПСС. — Ред.) и сдача полномочий Советам — то, что считается признаком отказа от тоталитарного общества — одновременно была и развалом Советского Союза…Коммунистическая партия была цементирующим стержнем этого Советского Союза… Государственная партия!», — сказал Затулин. «Или марионетка, или лжец». Ищенко обличил виновного в развале СССР © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Безусловно, разные варианты развития событий — в том числе и сохранение Советского Союза, могли иметь место. В качестве примера эксперт привёл Китай, который сохранил государственный строй после событий на площади Тяньаньмэнь.

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