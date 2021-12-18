Главной цементирующей силой СССР была партия, и сдача полномочий Советам привела к потере государственного стержня, заявил эксперт.
«Мы дали себя увлечь болтовнёй, дали увлечь себя прекраснодушными идеями. Абсолютно точно, что отмена руководящей и направляющей (КПСС. — Ред.) и сдача полномочий Советам — то, что считается признаком отказа от тоталитарного общества — одновременно была и развалом Советского Союза…Коммунистическая партия была цементирующим стержнем этого Советского Союза… Государственная партия!», — сказал Затулин.
Безусловно, разные варианты развития событий — в том числе и сохранение Советского Союза, могли иметь место. В качестве примера эксперт привёл Китай, который сохранил государственный строй после событий на площади Тяньаньмэнь.
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