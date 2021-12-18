«Сейчас идет борьба космоэкономического капитала и национального капитала. Нет никакой деолигархизации. Невозможна деолигархизация, когда у одних отбирают, а потом сразу же объявляют приватизацию. Это называется «отжим бизнеса»», — сказал политолог.
Он напомнил, что эта тенденция стартовала со слов директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая призвала бороться с «молодыми деньгами» и обозначила географию — постсоветское пространство. По его словам, на Украине это сейчас делается руками отдельных политиков, которые пытаются влиять на отношения внутри бизнес-сообществ.
«Невозможна деолигархизация при капиталистической системе. Возможна регуляция отношений и отстранение крупного бизнеса от влияния на государственные процессы. Об этом можно говорить. Но для этого необходимо, чтобы реально работал антимонопольный комитет», — заключил политолог.
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