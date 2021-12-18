Деолигархизация невозможна при капиталистической системе, а то, что происходит на Украине называется «отжим бизнеса», считает украинский политолог и общественный деятель Александр Лазарев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Сейчас идет борьба космоэкономического капитала и национального капитала. Нет никакой деолигархизации. Невозможна деолигархизация, когда у одних отбирают, а потом сразу же объявляют приватизацию. Это называется «отжим бизнеса»», — сказал политолог.

Александр Лазарев: Зеленский обязан договориться с Путиным о прямых закупках газа © Facebook, Александр Лазарев

«Невозможна деолигархизация при капиталистической системе. Возможна регуляция отношений и отстранение крупного бизнеса от влияния на государственные процессы. Об этом можно говорить. Но для этого необходимо, чтобы реально работал антимонопольный комитет», — заключил политолог.

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