«Сейчас идет борьба космоэкономического капитала и национального капитала. Нет никакой деолигархизации. Невозможна деолигархизация, когда у одних отбирают, а потом сразу же объявляют приватизацию. Это называется «отжим бизнеса»», — сказал политолог.

Александр Лазарев: Зеленский обязан договориться с Путиным о прямых закупках газа
Александр Лазарев: Зеленский обязан договориться с Путиным о прямых закупках газа
© Facebook, Александр Лазарев
Он напомнил, что эта тенденция стартовала со слов директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая призвала бороться с «молодыми деньгами» и обозначила географию — постсоветское пространство. По его словам, на Украине это сейчас делается руками отдельных политиков, которые пытаются влиять на отношения внутри бизнес-сообществ.

«Невозможна деолигархизация при капиталистической системе. Возможна регуляция отношений и отстранение крупного бизнеса от влияния на государственные процессы. Об этом можно говорить. Но для этого необходимо, чтобы реально работал антимонопольный комитет», — заключил политолог.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.