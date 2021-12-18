Первые попытки привлечь инвестиции для модернизации ГТС были предприняты по время президентства Леонида Кучмы. Позже вопрос создания консорциума между Украиной, Россией и ЕС обсуждался при Викторе Ющенко и Викторе Януковиче, но дальше обсуждений идея не продвинулась.
«Для того чтобы ГТС не пришла в негодность, необходимо заключить газотранспортный консорциум. Для гарантии прокачки нужна модернизация и деньги. Доходы от транзита давно пора вкладывать в модернизацию, потому что система изнашивается и рано или поздно станет неликвидной. Тут нечего анализировать, тут надо брать и делать», — сказал Лазарев.
Он также подчеркнул, что Украина не хочет консорциума, так как бизнес-кланы на этом не зарабатывают, а поэтому «не хотят суетиться».
Полный текст интервью можно прочесть здесь.