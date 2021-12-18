Для того, чтобы украинская ГТС не пришла в негодность, необходимо заключить трехсторонний газовый консорциум – аналогичный тому, который был на повестке дня до 2004 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог и общественный деятель Александр Лазарев

Александр Лазарев: Зеленский обязан договориться с Путиным о прямых закупках газа © Facebook, Александр Лазарев Леонида Кучмы. Позже вопрос создания консорциума между Украиной, Россией и ЕС обсуждался при Викторе Ющенко и Викторе Януковиче, но дальше обсуждений идея не продвинулась.

«Для того чтобы ГТС не пришла в негодность, необходимо заключить газотранспортный консорциум. Для гарантии прокачки нужна модернизация и деньги. Доходы от транзита давно пора вкладывать в модернизацию, потому что система изнашивается и рано или поздно станет неликвидной. Тут нечего анализировать, тут надо брать и делать», — сказал Лазарев.

Он также подчеркнул, что Украина не хочет консорциума, так как бизнес-кланы на этом не зарабатывают, а поэтому «не хотят суетиться».

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