Россия давно могла бы Украину победить без всяких военных действий, стоит только отрубить все поставки. Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua

«Может быть, людей простых наших жалеют, страдают-то простые люди, никак не те люди, которые от нашего имени творят эти безобразия», — полагает Быстряков.

Собеседник издания добавил, что о независимости Украины неуместно говорить, когда каждый второй за гранью нищеты, когда пенсионеры роются в мусорных баках, а сверху на них льется «независимость» и «свобода от москалей».

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