Он пояснил, что если уже огурцы и завтраки для солдат идут на Украину из России, то про газ и прочее нечего и говорить.
«Может быть, людей простых наших жалеют, страдают-то простые люди, никак не те люди, которые от нашего имени творят эти безобразия», — полагает Быстряков.
Собеседник издания добавил, что о независимости Украины неуместно говорить, когда каждый второй за гранью нищеты, когда пенсионеры роются в мусорных баках, а сверху на них льется «независимость» и «свобода от москалей».
Полностью интервью можно прочитать здесь.