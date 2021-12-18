По его словам, общество на Украине разделено в вопросе урегулирования конфликта в регионе.
«Общество, к сожалению, разделено в этом вопросе. Часть общества хочет любым способом урегулировать ситуацию, часть общества не поддерживает предоставления особого статуса. Но есть соглашения, которые надо выполнять. Посмотрим, как это будет педалироваться», — сказал Лазарев.
Он напомнил, что западные партнеры, в том числе США, говорили, что нужно двигаться по пути Минских соглашений, нравится это или нет. Если же Киеву не нравится, то необходимо предложить конфигурацию, приемлемую для обеих сторон.
«Я считаю, что этот вопрос нужно рассматривать в политической плоскости. Безопасность — это то, что вытекает из политики. Понятно, что в Минских соглашениях пункты прописаны по-другому, и с точки зрения их выполнения — это правильно. Но если не будет политический консенсус будет нарушен», — заключил политолог.
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