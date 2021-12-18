Вопрос Донбасса необходимо рассматривать в политической плоскости, так как безопасность – это то, что вытекает из политики, считает украинский политолог и общественный деятель Александр Лазарев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его словам, общество на Украине разделено в вопросе урегулирования конфликта в регионе.

«Общество, к сожалению, разделено в этом вопросе. Часть общества хочет любым способом урегулировать ситуацию, часть общества не поддерживает предоставления особого статуса. Но есть соглашения, которые надо выполнять. Посмотрим, как это будет педалироваться», — сказал Лазарев.

Александр Лазарев: Зеленский обязан договориться с Путиным о прямых закупках газа © Facebook, Александр Лазарев

«Я считаю, что этот вопрос нужно рассматривать в политической плоскости. Безопасность — это то, что вытекает из политики. Понятно, что в Минских соглашениях пункты прописаны по-другому, и с точки зрения их выполнения — это правильно. Но если не будет политический консенсус будет нарушен», — заключил политолог.

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