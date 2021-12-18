Он отметил, что по разведанным залежам газа в Европе Украина стоит на первом месте, просто до поры до времени украинскому народу внушали, что это нерентабельно, что покупать выгоднее.
«Олигархи, конечно, будут поддерживать какой-то очень условный баланс, но ситуацию это мало поправит, потому что им выгоднее продавать свой газ за границу с накрутками», — пояснил Быстряков.
Сейчас смена вывески происходит, объединяются друзья Зеленского якобы против него, это чтобы дать народу понять, что якобы поменяется власть, это какое-то время успокоит возбуждение в массах, но финал будет нехорошим, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.