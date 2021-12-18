Есть такой секрет Полишинеля, что у украинских олигархов, которые у власти и которые не у власти, есть собственные газовые скважины. Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua

«Олигархи, конечно, будут поддерживать какой-то очень условный баланс, но ситуацию это мало поправит, потому что им выгоднее продавать свой газ за границу с накрутками», — пояснил Быстряков.

Сейчас смена вывески происходит, объединяются друзья Зеленского якобы против него, это чтобы дать народу понять, что якобы поменяется власть, это какое-то время успокоит возбуждение в массах, но финал будет нехорошим, заключил собеседник издания.

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