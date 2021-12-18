Попытка сплотить США за счет Украины ничего не даст. Украина — это просто повод. К сожалению, эта страна превратилась в прокладку гигиеническую для Америки, она ничего не означает. Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua

«С приходом Великобритании ничего не изменится, по-прежнему будет серость нами править, а народ сидеть безмолвствовать, потому что все боятся менять «зону комфорта», какой бы некомфортной она ни была. У нас же пока не подгорит под тем местом, на котором сидишь, никто не сдвинется с места. То есть у нас полное отсутствие гражданской сознательности, в отличие от жителей Праги в 68 году или «желтых жилетов» во Франции», — категоричен Быстряков.

В целом за большинством политических событий или «патриотических» поводов чаще всего стоит чистая коммерция, как, например, обещанный запрет на въезд Михаилу Шуфутинскому, громкие разговоры о войне и энергетический кризис, заключил собеседник издания.

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