США вынуждены разбираться с собственными проблемами - чтобы развязать руки в Китае, Вашингтон вынужден разговаривать с Россией по украинскому вопросу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Нарратив о "нападении России на Украину" был придуман для того, чтобы получить от России обязательства освободить Америке поле действия в Китае, полагает эксперт. Политолог Жарихин объяснил, почему Зеленский точно повторит судьбу Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«И они эту кампанию «Россия нападет» придумали ровно для того, чтобы Россия дала гарантии не нападать на Украину. Им нужны эти обязательства. Им нужно замораживание ситуации на Украине. На что им было сказано: а вы дайте обязательства, что не будете продвигать свою военную инфраструктуру в нашем направлении. У них возникла зависимость от нашего поведения, значит появилась возможность торга и нахождения компромисса», — сказал Жарихин.

В заключение эксперт заявил, что сомневается в надёжности соглашений, достигнутых Америкой и Россией.

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