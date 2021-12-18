В нынешней Украине приходится жить в условиях оккупации и фальсификации идентичности. Таким, как советский и украинский композитор Владимир Быстряков, в этой стране нет места. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

В статье о Быстрякове на украинской Википедии указано, что композитор "российскомовный". Такое разделение появилось на Украине в результате действий нынешних оккупационных властей, заявил эксперт. Быстряков раскрыл свое мнение о подготовке Украины к войне © rian.com.ua

«Мы сейчас живем в условиях оккупации, в которой делают из нас искусственных людей с придуманной историей, сфальсифицированными героями. Разве нынешняя Украина — это моя Родина? Таких как я пытаются изгнать из своего родного города, кричат: "Чемодан — вокзал — Россия"», — сказал Быстряков.

Сегодня Родина Быстрякова — это его семья, друзья и то, что осталось от любимого Киева, заключил композитор.

Полностью интервью можно прочитать здесь.