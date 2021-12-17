Издание «Новое время» 17 декабря пообщалось с бывшей секс-работницей, украинкой Алиной Сарнацкой, которая поделилась подробностями функционирования этой сферы в своей стране. В частности, женщина рассказала о том, «крышует» ли полиция ее коллег

«Сейчас она (полиция — ред.) не "крышует", а просто берет оттуда деньги, это немного разные вещи. То есть или сутенеры платят полиции — абсолютно все, или они работают недолго. Некоторые "индивидуалки" не платят полиции, но это потому, что они мелковаты, их не видно. Если они будут долго работать в одном месте, или если это не Киев, не Львов и не Харьков, а город поменьше, они должны платить. Потому отдел по борьбе с торговлей людьми на самом деле собирает деньги от секс-работы», — рассказала Сарнацкая.

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«Сутенеры в Украине — это часто представители мелкого криминалитета, которые не вмешиваются в серьезные проблемы, не будут тебя защищать. Есть небольшая доля сутенеров, в основном это бывшие секс-работницы, которые хоть как-то бы действовали», — сказала бывшая секс-работница.