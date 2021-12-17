«Сейчас она (полиция — ред.) не "крышует", а просто берет оттуда деньги, это немного разные вещи. То есть или сутенеры платят полиции — абсолютно все, или они работают недолго. Некоторые "индивидуалки" не платят полиции, но это потому, что они мелковаты, их не видно. Если они будут долго работать в одном месте, или если это не Киев, не Львов и не Харьков, а город поменьше, они должны платить. Потому отдел по борьбе с торговлей людьми на самом деле собирает деньги от секс-работы», — рассказала Сарнацкая.
По ее словам, с работниками ее сферы нередко происходят плохие истории, так как клиенты порой проявляют агрессию и пытаются сотрудниц интимного труда обворовать. В случае чего, сказала Сарнацкая, обратиться лучше в полицию, потому что больше некуда.
«Сутенеры в Украине — это часто представители мелкого криминалитета, которые не вмешиваются в серьезные проблемы, не будут тебя защищать. Есть небольшая доля сутенеров, в основном это бывшие секс-работницы, которые хоть как-то бы действовали», — сказала бывшая секс-работница.