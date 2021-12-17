Президент Украины Владимир Зеленский мечтает реализовать Минские соглашения, однако Вашингтон хочет, чтобы конфликт в Донбассе продолжался, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Многие эксперты допускают ошибку, когда говорят, что Зеленский не хочет выполнять Минские соглашения и США должны его заставить. Ничего подобного. Зеленский мечтает реализовать Минские соглашения, потому что эти договоренности превратили бы Донбасс в нечто вроде Приднестровья», — сказал Марков.

Сергей Марков: России нужно не бомбить Украину, а брать ее территорию под контроль © РИА Новости, Нина Зотина

«Но Вашингтон хочет, чтобы продолжалась война между русскими и украинцами, поскольку именно на этой крови он превращает Украину в АнтиРоссию. Это Вашингтон запрещает их выполнять. И ультиматум Путина Байдену заключается в том, чтобы снять этот запрет и позволить марионеточному киевскому режиму реализовать Минские соглашения», — сказал эксперт.

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