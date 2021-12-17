«Гетману Сагайдачному» вынесли смертный приговор

Украинские Военно-морские силы (ВМС) планируют вывести из своего состава флагман украинского флота фрегат «Гетман Сагайдачный», произойти это может в 2031 году, заявил 16 декабря в интервью «АрмiяInform» командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа

«Гетман Сагайдачный» — флагман украинских ВМС. Он был заложен еще при СССР под названием «Киров», однако был спущен на воду в 1993 году и формально считается одним из немногих военных кораблей, построенных независимой Украиной.

Как рассказал Неижпапа, в настоящий момент фрегат проходит модернизацию.

«Восстановительно-модернизационные работы охватывают замену радиоэлектроники, системы управления огнем, связи, включая бортовые системы, ремонт главной энергетической установки и многое другое. В конце ремонта будет проведена подготовка экипажа к участию в операции НАТО "Морской охранник"», — заявил он.

По словам командующего украинского флота, «Гетман Сагайдачный» может быть выведен из состава ВМС через 10 лет — в 2031 году, однако это решение еще не окончательное.

Стала известна судьба модернизированного Украиной МиГ-29 © commons.wikimedia.org, Ministry of Defense of Ukraine

В начале 2000-х был разработан корвет проекта 58250, планировалось, что к 2026 году будет изготовлено около 10 кораблей данного типа, в том числе на экспорт. Однако упадок судостроительной отрасли вкупе с недостатком финансирования позволил приступить непосредственно к постройке корвета только в 2011 году на Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ) в Николаеве. К лету 2014 года было практически завершено формирование корпуса корабля, закуплена часть комплектующего оборудования.

Проект был поставлен на паузу вскоре после смены власти в результате Евромайдана. Тогда было решено приостановить строительство корвета, получившего к тому времени название «Владимир Великий», ради экономии бюджетных средств.

В августе этого года тогда еще министр обороны Украины Андрей Таран заявлял, что будущий флагман ВМС страны достроен всего лишь на 17%.

При этом в июле этого года был окончательно ликвидирован ЧСЗ, а уже готовые фрагменты корвета продолжали храниться в корпусах бывшего завода. По плану минобороны страны, эти фрагменты должны были быть перевезены на другие судоверфи.

Остается открытым и вопрос финансирования. На то, чтобы достроить корабль требуется, по оценкам Минобороны, около 8,3 млрд гривен (без учета боекомплекта), а за все время на «Владимира Великого» уже потрачено почти 569 млн гривен.

Также отмечалось, что для замены «Гетмана Сагайдачного» на «Владимира Великого» последнего придется «повысить» классом, превратив его во фрегат.

Точные сроки достройки нового украинского корвета-фрегата не уточняются.