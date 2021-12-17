Государственная пограничная служба Украины закупила свинину для своих сотрудников, однако доставленное в ведомство мясо оказалось испорченным. За что поставщику теперь грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook

«Поставщик, достоверно зная, что технические характеристики товара не отвечают ГОСТу и другим требованиям в сфере обращения пищевых продуктов, передал пограничному отряду ГНС (государственной налоговой службы — ред.) Украины этот товар. В дальнейшем, на исполнение договора поставки, с продавцом произведен расчет», — говорится в тексте сообщения.

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Эта статья предусматривает санкции в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года и конфискацией имущества.

«В рамках этого же производства сообщено о подозрении предпринимателю, который поставил военнослужащим 10 тысяч килограммов мясных консервов, не отвечающих требованиям ДСТУ, а также государственному ветеринарному врачу и работнику фирмы-производителя, в результате действий которых военнослужащим было передано 16 550 килограммов некачественной замороженной говяжьей печени», — утоняется в сообщении прокуратуры.