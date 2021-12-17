«Поставщик, достоверно зная, что технические характеристики товара не отвечают ГОСТу и другим требованиям в сфере обращения пищевых продуктов, передал пограничному отряду ГНС (государственной налоговой службы — ред.) Украины этот товар. В дальнейшем, на исполнение договора поставки, с продавцом произведен расчет», — говорится в тексте сообщения.
Ущерб украинскому государству оценен в 1,8 миллиона гривен (4,8 миллиона рублей). Предпринимателю, поставившему несвежую продукцию уже предъявлено обвинение по 191 статье Уголовного кодекса Украины «Растрата и присвоение средств государственного бюджета».
Эта статья предусматривает санкции в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года и конфискацией имущества.
«В рамках этого же производства сообщено о подозрении предпринимателю, который поставил военнослужащим 10 тысяч килограммов мясных консервов, не отвечающих требованиям ДСТУ, а также государственному ветеринарному врачу и работнику фирмы-производителя, в результате действий которых военнослужащим было передано 16 550 килограммов некачественной замороженной говяжьей печени», — утоняется в сообщении прокуратуры.