Сотрудники полиции отметили, что блогер нарушил правила дорожного движения и совершил ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Однако завидев полицейских, мужчина попытался покинуть место аварии.
Это не первый конфликт блогера с представителями правопорядка. Ранее Санжаков спровоцировал ссору с патрульным в Харькове, плюнув ему в лицо.
Секрет конфликтности блогера прост: свой Instagram-аккаунт он ведет под лозунгом: «Встречи с полицией вызывают страх? Я покажу, как получать удовольствие от этих встреч».