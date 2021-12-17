В четверг, 16 декабря, в Новомосковске Днепропетровской области задержали блогера из Днепра, известного под ником Витос (Виталий Санжаков). Мужчина пытался скрыться от полиции после ДТП. Об этом 16 декабря сообщил «Информатор»

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Это не первый конфликт блогера с представителями правопорядка. Ранее Санжаков спровоцировал ссору с патрульным в Харькове, плюнув ему в лицо.

Секрет конфликтности блогера прост: свой Instagram-аккаунт он ведет под лозунгом: «Встречи с полицией вызывают страх? Я покажу, как получать удовольствие от этих встреч».