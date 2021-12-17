Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру рассказал, пойду ли США и НАТО хотя бы начать условий России по гарантиям безопасности

Ранее МИД РФ на своем официальном портале опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной, а также не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.

«Они сейчас будут изучать этот документ. Но я думаю, что они придерутся к нескольким пунктам и сделают все, чтобы договор не заключать. Они считают, что никаких обязательств по безопасности России они брать на себя не должны. Это для них принципиально. К сожалению, не будет никаких позитивных продвижений», — отметил Марков.

Сергей Марков: России нужно не бомбить Украину, а брать ее территорию под контроль © РИА Новости, Нина Зотина

«Но они обязательно придерутся к какой-то мелочи, когда кто-то на суде сказал, что в Донбассе есть российские войска, заявят, что Россия является стороной конфликта, а, следовательно, нужно давать гарантии безопасности Украине. Причем они будут стараться записать эти гарантии безопасности Украине в таком максимальном объеме, чтобы максимально ограничить безопасность России», — заключил эксперт.

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