На Украине побит новый рекорд: во Львове «соткали» самое большое в мире полотенце с «вышивкой» из вареников. Об этом 17 декабря написал Telegram-канал «Политика Страны»

«Вареничное полотенце шириной метр, а длиной — 4 метра. Специально для рекорда пришлось лепить вареники трех цветов — белые, красные и черные», — прокомментировал Telegram-канал событие.

«И как им вытереться?», «Ну хоть поедят», «Интересно, что в качестве красной и черной краски использовали?», «Рушникоз головного мозга, других-то проблем в стране нет», «Что же вы злые все такие, красиво же», — отреагировали пользователи.

Шаурма, я люблю тебя: в Киеве сотворили историю © Facebook, mhpUKR

Немало среди рекордов и кулинарных «подвигов». В частности, в ноябре в Харькове сделали самый большой хот-дог длиной 2 метра 16 сантиметров, а в октябре в Киеве приготовили самую большую шаурму в мире.