«Вареничное полотенце шириной метр, а длиной — 4 метра. Специально для рекорда пришлось лепить вареники трех цветов — белые, красные и черные», — прокомментировал Telegram-канал событие.
«И как им вытереться?», «Ну хоть поедят», «Интересно, что в качестве красной и черной краски использовали?», «Рушникоз головного мозга, других-то проблем в стране нет», «Что же вы злые все такие, красиво же», — отреагировали пользователи.
В последние годы достижение новых рекордов стало поистине национальной забавой на Украине. Известия о новых достижениях появляются почти каждый месяц. Правда чаще всего рекорды ставятся довольно странные. Например, недавно на Украине был зафиксирован самый длинный период, который пара провела вместе, не разлучаясь.
Немало среди рекордов и кулинарных «подвигов». В частности, в ноябре в Харькове сделали самый большой хот-дог длиной 2 метра 16 сантиметров, а в октябре в Киеве приготовили самую большую шаурму в мире.