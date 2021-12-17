Украинские журналисты решили провести праздничный опрос депутатов Верховной Рады (ВР) с целью выяснить, как народные избранники отмечают Новый год. Все шло гладко, пока перед камерой не появился Анатолий Урбанский, его ответ оказался самым оригинальным. Соответствующее видео 17 декабря опубликовал Telegram-канал «Политика Страны»

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«Я долго и счастливо женат. 22 декабря у меня уже будет 19-й год. Мы так счастливо живем с моей женой. Знаете, 19 лет душа в душу. Я прихожу к ней домой… потому что дом у нее, и стол стоит праздничный: мандарины, оливье, рыба, шуба. Я ем, вот и празднуем», — ответил депутат.

В этот момент в беседу включился другой журналист, который поинтересовался у парламентария, не интересуется ли он, сколько стоит то, что находится на накрытом столе.

«Я с женой делаю базар когда (хожу на рынок — ред.), я ношу сумки, а она платит», — дополнил политик.

В поздравлении с Новым годом он пожелал гражданам своей страны счастья и здоровья, а главное — мирного неба над головой.

Анатолий Урбанский — одессит, депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по вопросам бюджета. Сейчас политику 46 лет, он женат, в семье две дочери.