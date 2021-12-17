Начат процесс заполнения газом второй нитки газопровода «Северный поток-2», сообщили 17 декабря в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG

Зеленский хочет использовать «Северный поток-2» для встречи с Путиным © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», — говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

Ранее по второй нитке «Северного потока-2» были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

Первую нитку газопровода заполнили газом 18 октября.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил, что ведомство пока не получило необходимых для сертификации документов от компании-оператора газопровода. В агентстве заявили, что решение по «Северному потоку-2» будет принято не раньше середины следующего года.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что приостановка сертификации СП-2 не связана с политикой.

На 16 декабря цена газа на бирже в Европе превышала отметку в 1,7 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, на момент открытия торгов 17 декабря она составила 1,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.