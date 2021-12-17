Киевский апелляционный суд в пятницу, 17 декабря оставил в силе меру пресечения в виде домашнего ареста для депутата Верховной Рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Трансляция заседания велась на сайте суда

На сегодняшний день Медведчук фигурирует в двух уголовных делах: о госизмене и расхищении ресурсов в Крыму, а также по поставкам угля из Донбасса, по которому и проходило сегодняшнее заседание. Адвокаты политика настаивали на отмене домашнего ареста, а прокуратура — на ужесточении меры пресечения и помещении оппозиционера в СИЗО.

В итоге суд не стал удовлетворять ходатайства как защиты, так и обвинения. Мера пресечения осталась той же, решение суда обжалованию не подлежит.

Ранее соратник Медведчука, экс-замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале сообщил, что утром секретарь суда проинформировала адвокатов политика, что заседание не состоится и перенесено на другой день.

«Однако, ни письменного сообщения о переносе рассмотрения дела, ни повестки о вызове на другую дату Медведчуку не передали. Зная подлость и цинизм нынешней украинской власти, лживость ее представителей, Медведчук все же поехал в суд. А там — и судьи, и прокуроры, и процесс полным ходом…», — написал он.

Новинский: у Зеленского никогда не было цели посадить Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Медведчука обвиняют в том, что он в сговоре с высшим руководством Украины занимался организацией поставок угля в страну с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» эти обвинения в свой адрес отвергает.