На сегодняшний день Медведчук фигурирует в двух уголовных делах: о госизмене и расхищении ресурсов в Крыму, а также по поставкам угля из Донбасса, по которому и проходило сегодняшнее заседание. Адвокаты политика настаивали на отмене домашнего ареста, а прокуратура — на ужесточении меры пресечения и помещении оппозиционера в СИЗО.
В итоге суд не стал удовлетворять ходатайства как защиты, так и обвинения. Мера пресечения осталась той же, решение суда обжалованию не подлежит.
Ранее соратник Медведчука, экс-замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале сообщил, что утром секретарь суда проинформировала адвокатов политика, что заседание не состоится и перенесено на другой день.
«Однако, ни письменного сообщения о переносе рассмотрения дела, ни повестки о вызове на другую дату Медведчуку не передали. Зная подлость и цинизм нынешней украинской власти, лживость ее представителей, Медведчук все же поехал в суд. А там — и судьи, и прокуроры, и процесс полным ходом…», — написал он.
По его словам, это могло быть сделано намеренно, чтобы прокуратура имела возможность обвинить Медведчука в срыве судебного заседания и требовать для него реального ареста.
Медведчука обвиняют в том, что он в сговоре с высшим руководством Украины занимался организацией поставок угля в страну с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» эти обвинения в свой адрес отвергает.