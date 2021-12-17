Гончаренко вспомнил историю с певцом Филиппом Киркоровым, заявив, что против него ополчилась уже не только Украина, но и, например, Литва и Израиль.
Также досталось от депутата и совсем недавно признанному на Украине угрожающим безопасности страны музыканту Михаилу Шуфутинскому. По словам Гончаренко, в отношении «парня с перевернутым календарем» он сделал депутатский запрос в СБУ и теперь они «занимаются вопросом».
Кстати, не так давно Шуфутинский комментировал новость о том, что теперь не может пересекать границу Украины. Оказалось, что пока артист, живущий на две страны — Россию и США — и не пытался попасть на Украину.
«Я пока не получал никаких запретов, ну кроме упоминаний в прессе. Да какую опасность я, Михаил Шуфутинский, могу привести с собой в Украину?» — сказал он.
Однако депутат Горчаренко, кажется, уже все решил, составив свой список «правильных» и «неправильных» представителей культуры.
«Друзья, с агрессией нужно бороться во всех проявлениях и защищать свое достоинство нужно всегда и везде. Привет всем классным украинским музыкантам и привет… мы делали отдельное видео в поддержку Лии Ахеджаковой, Андрея Макаревича, Иосифа Райхельгауза, то есть тех деятелей искусства, которые уважают Украину, для них наши двери всегда открыты, и мы всегда рады их видеть, а остальным нечего тут делать», — заявил Гончаренко.