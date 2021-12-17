Депутат Верховной Рады Украины от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко 17 декабря сообщил на своем YouTube-канале новость о запрете на въезд в страну музыканту из российской группы «Город 312». Попутно политик прокомментировал и судьбы других звезд, в частности, назвав тех знаменитых россиян, кому на Украину «двери открыты»

«Останусь пеплом на губах»: Украина запретила въезд музыканту из «Город 312» © Facebook, ГОРОД 312 Филиппом Киркоровым, заявив, что против него ополчилась уже не только Украина, но и, например, Литва и Израиль.

Также досталось от депутата и совсем недавно признанному на Украине угрожающим безопасности страны музыканту Михаилу Шуфутинскому. По словам Гончаренко, в отношении «парня с перевернутым календарем» он сделал депутатский запрос в СБУ и теперь они «занимаются вопросом».

Кстати, не так давно Шуфутинский комментировал новость о том, что теперь не может пересекать границу Украины. Оказалось, что пока артист, живущий на две страны — Россию и США — и не пытался попасть на Украину.

«Я пока не получал никаких запретов, ну кроме упоминаний в прессе. Да какую опасность я, Михаил Шуфутинский, могу привести с собой в Украину?» — сказал он.

Однако депутат Горчаренко, кажется, уже все решил, составив свой список «правильных» и «неправильных» представителей культуры.

«Друзья, с агрессией нужно бороться во всех проявлениях и защищать свое достоинство нужно всегда и везде. Привет всем классным украинским музыкантам и привет… мы делали отдельное видео в поддержку Лии Ахеджаковой, Андрея Макаревича, Иосифа Райхельгауза, то есть тех деятелей искусства, которые уважают Украину, для них наши двери всегда открыты, и мы всегда рады их видеть, а остальным нечего тут делать», — заявил Гончаренко.