Президент России Владимир Путин не видит смысла о чем-либо договариваться с украинским лидером Владимиром Зеленским один на один, поскольку тот отказался выполнять обязательства, которые оговаривались на «нормандской встрече» в 2019 году. Такое мнение 15 декабря выразил политический аналитик Василий Вакаров в своем интервью Ukrlife.TV

«Прямым текстом переговоры (о встрече в "нормандском формате" — ред.) не идут, и встреча не готовится. Почему она не готовится… Господин Владимир Путин напрямую не говорит, но его окружение говорит следующее. Зеленский кинул Путина. Президент Украины Зеленский на нормандской встрече, которая была в 2019 году, принял обязательства, и он эти обязательства не выполнил. И в первую очередь обязательства перед Путиным», — заявил он.

Киев нарушает Минские соглашения и делает ставку на силовые методы - Путин © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Сергея Лаврова. По его словам, никакая непубличная договоренность теперь не может гарантироваться не выходом в публичную сферу.

Речь идет о том, что главы МИД Франции и Германии по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой выступили с заявлением «в поддержку Украины». Они обвинили Россию в отказе от участия в нормандском переговорном формате и предупредили о «тяжелых последствиях» в случае «новой попытки подорвать территориальную целостность Украины».

Российский МИД был вынужден опубликовать переписку Лаврова с главами дипведомств других участников нормандского формата. В ней Лавров подчеркивает, что Москва все чаще сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании внутриукраинского конфликта.