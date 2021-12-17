Гитарист российской группы «Город 312» Александр Ильчук получил запрет на въезд на Украину сроком на 3 года, так как власти страны признали его лицом, угрожающим государственной безопасности. Сообщение об этом 17 декабря появилось на сайте Госпогранслужбы

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«За нарушение норм украинского законодательства иностранца в Украину пограничники не пропустили, кроме того, он получил запрет въезда в Украину на ближайшие 3 года», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Свои пять копеек в историю почти сразу вставил и депутат Верховной Рады Украины от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, посвятивший отдельное видео теме на своем YouTube-канале.

«Очень интересно он (Ильчук — ред.) реагировал. Сначала он путался в показаниях: был, не был, зачем едет. Он сказал, что едет в Украину, чтобы участвовать в каком-то творческом проекте, и закончил: "ну хорошо, тогда оставайтесь без хорошей музыки". Я хочу тебе сказать, друг мой, у нас в Украине отличная музыка, у нас тут талантливейшие люди и весь мир слушает нашу музыку», — заявил Гончаренко.

Отдельно от «прошелся» и по другим российским звездам, кому недавно был запрещен въезд на Украину. В частности, Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому парламентарий посоветовал «сидеть там», по всей видимости, имея в виду Россию. При этом актрисе Лие Ахеджаковой, музыканту Андрею Макаревичу и театральному режиссеру Иосифу Райхельгаузу депутат «открыл двери» в свою страну за их лояльность к позиции украинских националистов.