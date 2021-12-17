Президент Украины Владимир Зеленский заявил о некоем худшем сценарии для его страны, который якобы помогают предотвратить страны Евросоюза и совета Североатлантического альянса. Об этом 17 декабря он написал в своем Twitter

«Благодарен лидерам государств ЕС и Североатлантическому совету НАТО за солидарность с Украиной и четкие призывы к России о немедленной деэскалации. Уверен, что решительность и скоординированные действия наших партнеров помогут предотвратить худший сценарий. Прилагаем совместные усилия для сохранения мира», — написал Зеленский.

НАТО не должно Украине ничего - Зеленский © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что любой вариант завершения конфликта в Донбассе, кроме военного, будет для карьеры президента Украины Владимира Зеленского неприемлемым. При этом эксперт согласен, что военного пути не будет. И теперь Зеленскому придется либо потерять эти территории, либо присоединять, но не на своих условиях.