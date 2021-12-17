«В Ростовской области задержан гражданин России 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки МКУ, гражданина Украины Егора Краснова, насильственной акции в отношении представителя российских СМИ, специализирующегося на подготовке журналистских материалов по украинской проблематике», — сообщила пресс-служба ФСБ.
У задержанного неонациста изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и инструкции и материалы экстремистского характера.
Также ФСБ опубликовало видео задержания. Мужчина назвал себя сторонником украинской неонацистской группировки МКУ («Маньяки: культ убийц») и заявил, что помогал Краснову со сбором информации и планированием убийства российской журналистки.
Имя предполагаемой жертвы не называется.
Ранее сотрудники ФСБ сообщили о выявлении в России 106 сторонников МКУ, которые готовили теракты в РФ.