Сотрудники ФСБ РФ задержали в Ростовской области сторонника украинской неонацистской организации МКУ, планировавшего убийство журналистки. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественных связей ФСБ 17 декабря

«В Ростовской области задержан гражданин России 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки МКУ, гражданина Украины Егора Краснова, насильственной акции в отношении представителя российских СМИ, специализирующегося на подготовке журналистских материалов по украинской проблематике», — сообщила пресс-служба ФСБ.

Больше 100 неонацистов, связанных с Украиной, задержали в РФ © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Также ФСБ опубликовало видео задержания. Мужчина назвал себя сторонником украинской неонацистской группировки МКУ («Маньяки: культ убийц») и заявил, что помогал Краснову со сбором информации и планированием убийства российской журналистки.

Имя предполагаемой жертвы не называется.

Ранее сотрудники ФСБ сообщили о выявлении в России 106 сторонников МКУ, которые готовили теракты в РФ.