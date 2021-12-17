МИД опубликовал проект соглашения о гарантиях безопасности для России со стороны НАТО.
«Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии», — говорится в документе.
Также странам-участницам НАТО предлагается принять обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.
Отмечается, что 15 декабря американская сторона получила проект соглашения.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.
Президент подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую политику, но имеет право обеспечивать собственную безопасность.