Россия призвала США и страны - участницы НАТО отказаться от военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии и исключить присоединение Украины к Альянсу. Об этом говорится в документе на сайте министерства иностранных дел (МИД) РФ, опубликованном 17 декабря

Кулеба пожаловался, что НАТО не называет Украине четких сроков вступления в Альянс © REUTERS, Ints Kalnins

«Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии», — говорится в документе.

Также странам-участницам НАТО предлагается принять обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Отмечается, что 15 декабря американская сторона получила проект соглашения.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.

Президент подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую политику, но имеет право обеспечивать собственную безопасность.