Полиция оттеснила протестующих предпринимателей, которые пришли 17 декабря в правительственный квартал в Киеве с требованиями. Фото и видео публикуют украинские Telegram-каналы

Протест «Save ФОП»: почему профессиональные революционеры, близкие Порошенко, не решат проблемы мелкого бизнеса в Украине © REUTERS, Gleb Garanich

Также отмечается, что возле Рады начались столкновения. Протестующие пытаются прорваться через кордон полиции. Правоохранители подтягивают подкрепление. Согласно обнародованным видео и фото с места событий люди жгут красные файеры.

Украинские предприниматели (физические лица-предпрениматели, ФОП) бастуют с прошлого года. Сначала они были недовольны коронавирусными ограничениями. Позже начали выступать против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты.