«Протестующие ФОПы вышли на улицу Грушевского и перекрыли движение автотранспорта. Правоохранители заблокировали протестующих, чтобы те не блокировали подходы к Раде. ФОПы заявляют, что они хотят провести марш по центру столицы и подавали соответствующую заявку, но правоохранители их блокируют», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что возле Рады начались столкновения. Протестующие пытаются прорваться через кордон полиции. Правоохранители подтягивают подкрепление. Согласно обнародованным видео и фото с места событий люди жгут красные файеры.
Украинские предприниматели (физические лица-предпрениматели, ФОП) бастуют с прошлого года. Сначала они были недовольны коронавирусными ограничениями. Позже начали выступать против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты.