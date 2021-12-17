Каждый третий украинец готов сопротивляться с оружием в руках в случае эскалации ситуации в Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, который был обнародован на сайте организации 17 декабря

Опрос показал, как россияне относятся к украинцам © Facebook, UkrBall

Вместе с тем, в более безопасный регион выехали бы 14,8%, выехали бы заграницу — 9,3%, ничего бы не делали — 18,6% украинцев. При этом 12,1% затруднились с ответом, а 1,1% отказались ответить на вопрос.

В региональном измерении готовность сопротивляться варьирует от 60,5% на западе и до 37,2% на востоке. Готовность оказывать вооруженное сопротивление — от 39,7% украинцев на западе до 25,6% на востоке.

Ранее лидер партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» заявил, что вопрос урегулирования ситуации в Донбассе может быть решен только в том случае, если за столом переговоров будут присутствовать представители Украины, ДНР и ЛНР, России и Донбасса.