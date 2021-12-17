Президент США Джозеф Байден сформировал свою схему, согласно которой все сводится к тому, что он вместе с российским коллегой Владимиром Путиным решит, как закончить конфликт в Донбассе. Такое мнение 15 декабря выразил политический аналитик Василий Вакаров в своём интервью Ukrlife.TV

«Поскольку нормандский формат умер, все политики обсуждают одну вещь — либо реанимировать его, включив в состав США, либо идти параллельным путем и пусть «нормандский формат» болтается. А Россия и США договорились о том, что они будут решать судьбу Украины на двоих, а дальше это будет опускаться ниже. То есть сформировался так называемый «треугольник Байдена», — заявил Вакаров. Скрытые мотивы: зачем сенаторы США требуют больше денег для Украины © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

По его словам, наверху этого треугольника фигурально находятся Путин и Байден. Ниже располагаются коллективные организации — G7, ЕС и ОБСЕ. Внизу слева находится «минский» процесс, трехсторонняя контактная группа, а справа де-юре остается «нормандский формат». По его словам переговоры могут быть, но «это все внизу».

Ранее Вакаров заявил, что «нормандский формат» переговоров, который был создан для решения военного конфликта в Донбассе, утратил свою эффективность, о чем засвидетельствовала Россия с помощью главы МИД России Сергея Лаврова.