«Итак, топ-10 побед украинской дипломатии 2021 года: впервые за 30 лет — стратегия внешнеполитической деятельности, азиатская и африканская стратегии, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД. Это пункт номер один», — сказал Кулеба.
Кроме этого, в список достижений он включил создание саммита «Крымской платформы», «Ассоциированного трио» в числе Украины, Грузии, Молдавии, и его признание со стороны Европейского союза. Туда же отнес эвакуацию около тысячи граждан из Афганистана и Сектора Газа, а также сохранение возможности для путешествий украинцев по Европе.
Без внимания Кулеба не оставил и поездку президента Владимира Зеленского в США.
В частности, без уточнения министр выделил появление якобы новых экономических возможностей для компаний страны, экспансию украинского экспорта и помощь украинской армии.
Также на брифинге Кулеба заявил, что Украина недовольна тем, что США заложили в свой госбюджет на 2022 год только 756 миллионов долларов помощи Украине, поскольку Киев ждет 1 миллиард долларов.