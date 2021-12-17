Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает украинскую дипломатию более, чем успешной, поэтому решил выделить десять лучших, по его мнению, примеров. Его слова прозвучали 17 декабря на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Итак, топ-10 побед украинской дипломатии 2021 года: впервые за 30 лет — стратегия внешнеполитической деятельности, азиатская и африканская стратегии, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД. Это пункт номер один», — сказал Кулеба.

Кроме этого, в список достижений он включил создание саммита «Крымской платформы», «Ассоциированного трио» в числе Украины, Грузии, Молдавии, и его признание со стороны Европейского союза. Туда же отнес эвакуацию около тысячи граждан из Афганистана и Сектора Газа, а также сохранение возможности для путешествий украинцев по Европе.

Владимира Зеленского в США.

В частности, без уточнения министр выделил появление якобы новых экономических возможностей для компаний страны, экспансию украинского экспорта и помощь украинской армии.

Также на брифинге Кулеба заявил, что Украина недовольна тем, что США заложили в свой госбюджет на 2022 год только 756 миллионов долларов помощи Украине, поскольку Киев ждет 1 миллиард долларов.