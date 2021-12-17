Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Артур Герасимов решил так же, как лидер его партии Петр Порошенко, ворваться в эфир парламентского телеканала и закрыть объективы камер спиной. Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал украинских «Вестей»

«Депутат "Евросолидарности" Артур Герасимов повторил подвиг сивочолого гетьмана и ворвался в объектив камер переформатированного канала "Рада" в их студии в парламенте. Эфир, правда, выключили», — говорится в пояснении к видео.

В четверг Порошенко ворвался в студию канала во время прямого эфира и стал обвинять ведущих и гостя эфира — главу финансового комитета Рады, члена партии «Слуга народа» Даниила Гетманцева. При этом пятый президент встал к зрителям спиной.

Порошенко заявил, что на финансирование телеканала «Рада» были «незаконно потрачены средства налогоплательщиков» из бюджета Украины.

Ранее стало известно, что украинский парламентский телеканал запланировали переформатировать: в его эфире появится ток-шоу, а также прямые включения из студии, расположенной в стенах Рады. По мнению оппозиции, подобное обновление канала выгодно властям, которые намерены использовать его для своего пиара, отрезав от эфире своих политических оппонентов.