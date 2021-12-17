«Что касается наличия угля, на сегодня баланс позитивный. Мы добываем и импортируем в сумме 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн тонн в месяц, с углем на сегодня проблема, по информации министерства энергетики, решена. Что касается запасов газа, их абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон», — заявил Шмыгаль.
По го словам, все необходимые решения для того, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы правительством принимаются в оперативном порядке.
Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины направила Шмыгалю письмо, в котором утверждается, что на украинских складах находится в пять раз меньше угля, чем нужно. План накопления предусматривает 2,62 млн тонн. Однако в наличии есть 486,2 тысяч тонн.