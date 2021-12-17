Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что запасов газа в стране хватит для стабильного прохождения отопительного сезона, а по углю баланс высчитан позитивный. Об этом 17 декабря он заявил во время часа вопросов к правительству, который транслировал телеканал «Рада»

Пургин объяснил, с чем бы столкнулся Донбасс, если бы Украина вдруг захотела купить у него уголь © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

По го словам, все необходимые решения для того, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы правительством принимаются в оперативном порядке.

Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины направила Шмыгалю письмо, в котором утверждается, что на украинских складах находится в пять раз меньше угля, чем нужно. План накопления предусматривает 2,62 млн тонн. Однако в наличии есть 486,2 тысяч тонн.