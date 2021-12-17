Украина увеличила импорт белорусской электроэнергии до почти максимальных показателей, свидетельствуют данные на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E)

По данным сайта, в пятницу, 17 декабря, импорт электроэнергии из Белоруссии вырос до 870 мегаватт в час при максимально возможных 900 мегаватт.

При этом в последнюю неделю мощность поставок колебалась на уровне 60-100 мегаватт в час.

Это крайне опасный эксперимент: Марунич о попытках Украины запустить все АЭС на полную мощность © РИА Новости, Владимир Трефилов

В ноябре Украина возобновила коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии. До конца октября на Украине действовал мораторий на импорт электроэнергии из Белоруссии и России.

В начале декабря глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заверил, что зимой на Украине на полную мощность будут работать все АЭС, производящие электроэнергию.

Энергетический эксперт Дмитрий Марунич отметил, что в случае критической ситуации даже белорусского импорта электроэнергии Украине может не хватить для покрытия дефицита.