По данным сайта, в пятницу, 17 декабря, импорт электроэнергии из Белоруссии вырос до 870 мегаватт в час при максимально возможных 900 мегаватт.

При этом в последнюю неделю мощность поставок колебалась на уровне 60-100 мегаватт в час. 

Это крайне опасный эксперимент: Марунич о попытках Украины запустить все АЭС на полную мощность
Это крайне опасный эксперимент: Марунич о попытках Украины запустить все АЭС на полную мощность
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Ранее электроэнергия из Белоруссии поступала в среднем мощностью от 398 до 900 мегаватт.

В ноябре Украина возобновила коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии. До конца октября на Украине действовал мораторий на импорт электроэнергии из Белоруссии и России.

В начале декабря глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заверил, что зимой на Украине на полную мощность будут работать все АЭС, производящие электроэнергию.

Энергетический эксперт Дмитрий Марунич отметил, что в случае критической ситуации даже белорусского импорта электроэнергии Украине может не хватить для покрытия дефицита.

что даже белорусского импорта не хватит для покрытия дефицита 

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211127/1032737759.html