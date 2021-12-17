По данным сайта, в пятницу, 17 декабря, импорт электроэнергии из Белоруссии вырос до 870 мегаватт в час при максимально возможных 900 мегаватт.
При этом в последнюю неделю мощность поставок колебалась на уровне 60-100 мегаватт в час.
Ранее электроэнергия из Белоруссии поступала в среднем мощностью от 398 до 900 мегаватт.
В ноябре Украина возобновила коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии. До конца октября на Украине действовал мораторий на импорт электроэнергии из Белоруссии и России.
В начале декабря глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заверил, что зимой на Украине на полную мощность будут работать все АЭС, производящие электроэнергию.
Энергетический эксперт Дмитрий Марунич отметил, что в случае критической ситуации даже белорусского импорта электроэнергии Украине может не хватить для покрытия дефицита.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211127/1032737759.html