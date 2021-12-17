Бывший советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что нынешняя власть в лице президента Украины Владимира Зеленского использует тактику замалчивания и запугивания, когда появляется дискредитирующая его информация. Об этом 16 декабря он рассказал в эфире телеканала «Украина 24»

«Сегодня, как выяснилось, при власти чистые необольшевики. К сожалению, сегодня работает система, которая призвана полностью уничтожить все то, что строилось предыдущие восемь лет. Элемент "крышевания", элемент, как раньше говорили, "шерстяной руки", когда своим все, а врагам закон, сегодня выливается в печальную действительность. Они используют так называемую технологию молчания», — заявил он.

НАТО не должно Украине ничего - Зеленский © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

При этом задача, которую сегодня ставит президент подконтрольным правоохранительным органам, по словам Шкиряка, это запугивание.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за введение изменений в Конституцию страны, чтобы из парламентско-президентской, сделать Украину «жесткую президентскую республику». Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко назвал его заявление попыткой узурпации власти со стороны президента страны Владимира Зеленского.

Также лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что на Украине нарушено распределение власти из-за сосредоточения президентом Зеленским власти в своих руках с помощью главы своего офиса Андрея Ермака.