«Сегодня, как выяснилось, при власти чистые необольшевики. К сожалению, сегодня работает система, которая призвана полностью уничтожить все то, что строилось предыдущие восемь лет. Элемент "крышевания", элемент, как раньше говорили, "шерстяной руки", когда своим все, а врагам закон, сегодня выливается в печальную действительность. Они используют так называемую технологию молчания», — заявил он.
Шкиряк считает, что проблема системы государственного управления на Украине состоит в том, что всеми без исключения руководит исключительно Зеленский. Это касается любого министерства и предприятия.
При этом задача, которую сегодня ставит президент подконтрольным правоохранительным органам, по словам Шкиряка, это запугивание.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за введение изменений в Конституцию страны, чтобы из парламентско-президентской, сделать Украину «жесткую президентскую республику». Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко назвал его заявление попыткой узурпации власти со стороны президента страны Владимира Зеленского.
Также лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что на Украине нарушено распределение власти из-за сосредоточения президентом Зеленским власти в своих руках с помощью главы своего офиса Андрея Ермака.