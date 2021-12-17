Украина недовольна тем, что США заложили в свой госбюджет на 2022 год только 756 миллионов долларов помощи Киеву, поскольку страна ждет 1 миллиард долларов. Об этом 17 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объём помощи Украине в размере 756 миллионов долларов, в частности на укрепление безопасности — 400 миллионов долларов. Но наша цель — 1 миллиард долларов поддержки остается неизменной, и мы уверенно к ней движемся», — сказал Кулеба.

Азаров назвал оптимальную для США численность населения Украины © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что Украине не стоит рассчитывать на предоставление летального оружия.

Кроме того, политический аналитик Василий Вакаров отметил, что Байден сформировал свою схему, согласно которой все сводится к тому, что он вместе с российским коллегой Владимиром Путиным решит, как закончить конфликт в Донбассе.