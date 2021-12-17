«Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объём помощи Украине в размере 756 миллионов долларов, в частности на укрепление безопасности — 400 миллионов долларов. Но наша цель — 1 миллиард долларов поддержки остается неизменной, и мы уверенно к ней движемся», — сказал Кулеба.
Министр отметил, что по линии США на поддержку ключевых реформ на Украине американская сторона выделила более 460 миллионов долларов.
Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что Украине не стоит рассчитывать на предоставление летального оружия.
Кроме того, политический аналитик Василий Вакаров отметил, что Байден сформировал свою схему, согласно которой все сводится к тому, что он вместе с российским коллегой Владимиром Путиным решит, как закончить конфликт в Донбассе.