В Кракове разгорелся международный сексуальный скандал. Дело в том, что заместитель председателя Краковского городского совета предложил своей советнице «особенно» отблагодарить одного из депутатов, прибывшего в составе официальной делегации из Львова. Об этом 17 декабря написал Telegram-канал «Украинский формат» со ссылкой на портал Onet.pl

«Конвертируемый бренд России»: Прилепин рассказал, что делать с Лениным © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Алисия Щепаньская накануне выступила с заявлением о том, что ее шеф, зампредседателя городского совета Кракова Славомир Петшик фактически вел себя как сутенер, склоняя ее к интиму с украинским политиком.

Известно, что такое предложение Петшик сделал подчиненной на торжественном ужине, где присутствовала украинская делегация. При этом мотив чиновник сформулировал как «знак дружбы между народами».

«Как скучно я живу», «Вот так бывает… Це Европа», «Это как-то по-европейски», — отреагировали пользователи группы.