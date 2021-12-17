Сотрудница Краковского муниципалитета, а именно Алисия Щепаньская накануне выступила с заявлением о том, что ее шеф, зампредседателя городского совета Кракова Славомир Петшик фактически вел себя как сутенер, склоняя ее к интиму с украинским политиком.
Известно, что такое предложение Петшик сделал подчиненной на торжественном ужине, где присутствовала украинская делегация. При этом мотив чиновник сформулировал как «знак дружбы между народами».
«Как скучно я живу», «Вот так бывает… Це Европа», «Это как-то по-европейски», — отреагировали пользователи группы.