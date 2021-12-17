В пятницу вечером, 17 декабря, на российском «Первом канале» состоится первый эфир шоу «Голос» без наставника Александра Градского. Судьбу «кресла» музыканта и его команды руководство проекта решало до последнего, об этом 17 декабря написал «Стархит»

Теперь у взрослых: советская школьная форма с фартуком снова в моде на Украине © РИА Новости, О. Иванов / Перейти в фотобанк Даниила Градского, певицу Ларису Долину и музыканта Григория Лепса. Решение о новом наставнике, кем бы он ни был, должна была одобрить компания Talpa, владеющая правами на телевизионные конкурсы The Voice. В итоге было принято решение несмотря ни на что продолжить проект с Градским.

«Нового наставника не будет 100%», — сообщили представители шоу, уточнив, что голосовать за Градского будут зрители.

При этом красное кресло, в котором музыкант традиционно судил участников конкурса, останется в студии до самого финала — в память о Градском.

Российский музыкант — не первый наставник The Voice, умерший в процессе сезона. Ранее в Испании одна из наставниц конкурса Дженни Ривера погибла в авиакатастрофе, и тогда ее судейское кресло также оставили пустым до конца сезона.