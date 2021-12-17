Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива в YouTube-интервью Telegraf.ua рассказал, почему в 2014 году участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе «Правого сектора»

Кива объяснил, почему Украина отдала Крым России © Facebook/Илья Кива

По словам Кивы, «Правый сектор» тогда был одним из самых боеспособных подразделений, а он был фактически правой рукой его главаря Дмитрия Яроша.

«Тогда нам говорили о сепаратистах, а сегодня я говорю о гражданах Украины, жителях Донбасса, не согласных с госпереворотом, и ничего другого, кроме бомб, государство не сумело дать своим гражданам. Хотя они были обязаны находить точки компромисса, садиться за стол и пытаться все решить мирным путем, но одних пропитали ненавистью к другим, столкнули лбами, полилась кровь», — рассказал Кива.

Он подчеркнул, что Донбасс «никогда бы не проголосовал за Петра Порошенко».

* Деятельность организации запрещена в РФ