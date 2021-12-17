Единственными украинскими политиками, которые предлагают стране реальные изменения, являются лишь Виктор Медведчук и Евгений Мураев. Все остальные политики являются вывеской, за которой кроется та же самая власть. Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua

«У Разумкова фамилия какая красивая: разумный, у нас же так выбирают: по красоте и звучности, а фактически программа у них у всех одинаковая (…). А новая группа с Разумковым, Аваковым, Комаровским и Гордоном вполне может стать той самой новой вывеской, за которой спрячется все та же власть. Это ничего стране не даст», — констатировал Быстряков.

В ближайшее время на Украине ничего не изменится, по-прежнему будет серость, а народ сидеть безмолвствовать, потому что все боятся менять «зону комфорта», какой бы некомфортной она ни была, заключил собеседник издания.

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