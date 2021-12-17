Он уточнил, что Медведчук выступает за объединение с Россией и странами СНГ, а Мураев придумал свою формулу страны, и именно поэтому их не пустят к власти.
«У Разумкова фамилия какая красивая: разумный, у нас же так выбирают: по красоте и звучности, а фактически программа у них у всех одинаковая (…). А новая группа с Разумковым, Аваковым, Комаровским и Гордоном вполне может стать той самой новой вывеской, за которой спрячется все та же власть. Это ничего стране не даст», — констатировал Быстряков.
В ближайшее время на Украине ничего не изменится, по-прежнему будет серость, а народ сидеть безмолвствовать, потому что все боятся менять «зону комфорта», какой бы некомфортной она ни была, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.