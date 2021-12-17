«Преступник, вор и клоун. Казнен за офшоры», — написано на листе бумаги, прикрепленном к висящему «телу».
«В Одессе казнили чучело Зеленского. Самое ироничное, что повесили его на памятнике Апельсину, он же памятник о взятке. Отличный предновогодний флешмоб», — прокомментировал событие «Бунтарь».
Буквально несколько месяцев назад, в октябре, на Украине уже изготавливали чучело Зеленского. Правда в тот раз националисты его сожгли. Этот акт они произвели в центре Киева на марше в честь Дня защитника и защитниц Украины.
Памятник Апельсину, который спас Одессу — бронзовый монумент, посвященный доставке 3 тысяч свежих греческих апельсинов в феврале 1800 года: везли фрукт в Санкт-Петербург в подарок императору Павлу I.
Дело в том, что к тому времени финансирование строительства одесского порта было приостановлено, и город находился «при последнем издыхании», а с помощью апельсинов одесситы надеялись получить расположение и деньги на порт от императора.
До сих пор жители Одессы говорят, что гуси спасли Рим, а Одессу — апельсины, поэтому и монумент нередко называют памятником взятке.