Утром 17 декабря Telegram-канал «Бунтарь» опубликовал видео, как на одном из памятников Одессы висит чучело в строгом костюме и с «лицом» президента Владимира Зеленского, распечатанном на принтере

«Преступник, вор и клоун. Казнен за офшоры», — написано на листе бумаги, прикрепленном к висящему «телу».

«В Одессе казнили чучело Зеленского. Самое ироничное, что повесили его на памятнике Апельсину, он же памятник о взятке. Отличный предновогодний флешмоб», — прокомментировал событие «Бунтарь».

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Памятник Апельсину, который спас Одессу — бронзовый монумент, посвященный доставке 3 тысяч свежих греческих апельсинов в феврале 1800 года: везли фрукт в Санкт-Петербург в подарок императору Павлу I.

Дело в том, что к тому времени финансирование строительства одесского порта было приостановлено, и город находился «при последнем издыхании», а с помощью апельсинов одесситы надеялись получить расположение и деньги на порт от императора.

До сих пор жители Одессы говорят, что гуси спасли Рим, а Одессу — апельсины, поэтому и монумент нередко называют памятником взятке.