Специалисты украинского центра экспертиз «Тест» в преддверии Нового года решили проверить качество икры, продающейся в разных торговых точках и пришли к неутешительному выводу: большая часть продукции поддельная. Об этом 17 декабря написал OBOZREVATEL

Мгновенная карма: Ярош раздел цыганок в центре Киева за воровство © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Фальшивую икру чаще всего делают из белковых капсул или желатина и замороженного растительного масла. При создании такой еды, пошутил председатель «Теста», ни одна рыба не пострадала.

«К сожалению, продается такая икра очень хорошо. У меня есть знакомые, которые покупают такую икру, им нравится, что она внешне очень красивая, не воняет рыбой. Но настоящая икра должна пахнуть рыбой», — сказал Валентин Безрукий.

Стартовая цена такого товара составляет 40 гривен (около 100 рублей) за 140 граммов «икры», однако и высокая цена, как оказывается на практике, не показатель качества товара. Некоторые продавцы считают минимальную накрутку на свой фальсификат несерьезной и продают подделку по цене оригинала.

«Икру продают по 140 гривен (380 гривен — ред.) за баночку, как будто она произведена в Российской Федерации. Но на самом деле это белковая "икра"», — заявил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Правда и натуральная икра — не гарантия качества. Специалисты подчеркивают, что товар первого сорта должен содержать не более 4-6% соли, на дне банки не должно быть жидкости, а все икринки должны быть целыми.

«Условно, я вижу банки по 100 гривен (270 рублей — ред.) в супермаркетах. Но это икра второго сорта: в ней больше соли, качественные характеристики ниже. В то же время, это будет настоящая икра. Есть также недорогая икра глубокой заморозки с консервантами, если без консервантов — чуть дороже. Нельзя сказать, что за 100 с копейками гривен настоящую икру не купишь. Еще несколько недель назад по акции можно было взять за 150 икру, которая обычно стоит по 300» — сказал Несмиянов.

При выборе икры эксперт посоветовал обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, он не рекомендовал покупать российский продукт, объяснив это тем, что импорт икры из РФ запрещен.

Во-вторых, не стоит брать банку ценой ниже 35 гривен. В случае, если упаковка металлическая — нужно следить, чтобы она не была смята или повреждена, а в стеклянную банку лучше заглянуть на предмет наличия в ней плесени.

Порекомендовал эксперт обращать внимание на срок годности и ни в коем случае не покупать икру, в составе которой есть добавка Е 239. Наконец, Несмиянов посоветовал отдать предпочтение крупным торговым сетям, так как в них шанс на фальсификацию ниже.