Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила Кабмин о катастрофическом сокращении запасов угля в хранилищах на Украине. Об этом сообщило 16 декабря издание «Зеркало недели» со ссылкой на документы спецслужбы

Дело — дрова. Выживет ли Украина без газа и угля © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

«На 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн», — говорится в документе.

Согласно документу, под угрозой отключения отопления оказались целые регионы Украины. Отмечается, что нехватка топлива может привести к техногенным катастрофам, дискредитации власти и взрыву социальной напряженности.

В частности, запасы угля на Славянской ТЭС в 50 раз ниже необходимого, Луганской ТЭС — в 4 раза меньше минимальной нормы, на Черниговской ТЭЦ запасы в 5 раз ниже нормы, а у Дарницкой ТЭЦ вообще нет запасов угля.

В то же время в операторе ГТС Украины сообщили, что в газохранилищах страны запасы опустились ниже уровня начальной закачки.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в выступлении 15 декабря пообещал, что на Украине хватит угля и газа, чтобы пройти отопительный сезон.