Украинские дизайнер Андре Тан и фотограф Соня Плакидюк выпустили новогоднюю коллекцию одежды Andre Tan X Moi Sofism. Они утверждают, что предложенные модели как нельзя лучше отражают самые современные тенденции моды. Что именно эксперты предлагают носить украинкам, они показали на днях в Instagram

По версии Плакидюк и Тана, в моде сейчас платья и топы с воланами, рюши и банты, а также сексуальные разрезы, а проще — все то, что вписывается в понятие pin-up.

«Строгие черные платья с белыми воротничками, сексуальные комбинезоны, романтичные сарафаны, блузы в викторианском стиле и водолазки с россыпью сияющих кристаллов. Образы дополняют элегантные аксессуары: полупрозрачные перчатки, бархатные обручи, накрахмаленные банты и шелковый камербанд», — пояснил Тан.

Камербанд — предмет мужского гардероба в виде широкого пояса, который часто носят с пиджаком.

Примечательно, что один из нарядов — почти точная копия нарядной школьной формы с фартуком времен СССР.