Временная приостановка сертификации газопровода «Северный поток-2» является неполитическим решением, заявил новый глава правительства ФРГ Олаф Шольц по итогам саммита ЕС 16 декабря

«Северный поток — 2»: В Австрии проекта ждут с нетерпением, но Германия пока затягивает сертификацию © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Германия ощущает большую ответственность за то, чтобы Украина продолжала оставаться страной — транзитером газа», — добавил канцлер.

Для сертификации газопровода «Северный поток-2» швейцарскому оператору газопровода Nord Stream 2 AG необходимо зарегистрировать дочернюю компанию в ФРГ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца рассмотреть возможность введения санкций против «Северного потока-2».