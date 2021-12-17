Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло решение по «Северному потоку — 2», не руководствуясь политикой, так как это коммерческий проект, в него были вложены частные инвестиции, отметил Шольц.
«Германия ощущает большую ответственность за то, чтобы Украина продолжала оставаться страной — транзитером газа», — добавил канцлер.
Для сертификации газопровода «Северный поток-2» швейцарскому оператору газопровода Nord Stream 2 AG необходимо зарегистрировать дочернюю компанию в ФРГ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца рассмотреть возможность введения санкций против «Северного потока-2».