Ранее на Украине ультраправые группировки пообещали помешать певцу Михаилу Шуфутинскому приехать с концертом в Киев, потому что он ездил в Крым без письменного благословения украинских властей.
Эксперт также отметил, что на Украине часто под политику замешиваются коммерческие проекты.
«Когда-то я спросил у Наташи Королевой, почему однажды поднялся гвалт по поводу ее концертов, она сказала: «А меня попросили 20% от сборов отстегнуть». Так что в том случае это было продиктовано сугубо рейдерскими устремлениями», — констатировал Быстряков.
Что касается Шуфутинского, то кто-то на Украине хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы показать себя патриотом, который святее папы римского, кто-то хочет снять с него какие-то комиссионные за приезд, у всех свои цели, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.