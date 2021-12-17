Искать логику в претензиях украинских радикалов к российским артистам также бессмысленно, как спрашивать у пациентов сумасшедшего дома, почему они протестуют против того, что у них главврач лысый или каша манная подгорела. Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua Михаилу Шуфутинскому приехать с концертом в Киев, потому что он ездил в Крым без письменного благословения украинских властей.

Эксперт также отметил, что на Украине часто под политику замешиваются коммерческие проекты.

«Когда-то я спросил у Наташи Королевой, почему однажды поднялся гвалт по поводу ее концертов, она сказала: «А меня попросили 20% от сборов отстегнуть». Так что в том случае это было продиктовано сугубо рейдерскими устремлениями», — констатировал Быстряков.

Что касается Шуфутинского, то кто-то на Украине хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы показать себя патриотом, который святее папы римского, кто-то хочет снять с него какие-то комиссионные за приезд, у всех свои цели, заключил собеседник издания.

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