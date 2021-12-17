Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской и главой Офиса президента Андреем Ермаком побывал на съемках шоу «Вечерний квартал», сообщил Тelegram-канал «Культурная прачечная» 16 декабря

«Утекай»: ненавистный радикалам «Мумий Тролль» спел в «Вечернем Квартале» © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк с супругой Еленой и Андреем Ермаком заняли места в первом ряду зала дворца «Украина».

«Как же я рад снова оказаться в этом зале, сколько зрителей. Давно я такого количества людей без плакатов не видел», — сказал артист труппы «Вечернего квартала» Юрий Великий, который обычно пародирует Зеленского.

Юрий Ткач уточнил, будет ли считаться «выстрелившая» с живота пуговица покушением на президента, а Елена Кравец отметила, что Зеленский не дал звания заслуженного артиста никому в Квартале, хотя наградил этим званием Монатика и даже Потапа.

«Может, это какая-то старая обида?» — пошутила Кравец.

«А что если после президентства, лет через семь, снять сериал, как простой президент становится великим артистом в простом юмористическом шоу и спасает его от краха?» — спросил голосом Зеленского Великий.

Украинский президент добродушно реагировал на номера и смеялся.

Став президентом, Зеленский, по отзывам артистов комик-студии, стал болезненно воспринимать шутки про себя. В частности, один из номеров «Вечернего квартала» про себя Зеленский назвал «свинством».