Владимир Зеленский с супругой Еленой и Андреем Ермаком заняли места в первом ряду зала дворца «Украина».
«Как же я рад снова оказаться в этом зале, сколько зрителей. Давно я такого количества людей без плакатов не видел», — сказал артист труппы «Вечернего квартала» Юрий Великий, который обычно пародирует Зеленского.
Юрий Ткач уточнил, будет ли считаться «выстрелившая» с живота пуговица покушением на президента, а Елена Кравец отметила, что Зеленский не дал звания заслуженного артиста никому в Квартале, хотя наградил этим званием Монатика и даже Потапа.
«Может, это какая-то старая обида?» — пошутила Кравец.
«А что если после президентства, лет через семь, снять сериал, как простой президент становится великим артистом в простом юмористическом шоу и спасает его от краха?» — спросил голосом Зеленского Великий.
Украинский президент добродушно реагировал на номера и смеялся.
Став президентом, Зеленский, по отзывам артистов комик-студии, стал болезненно воспринимать шутки про себя. В частности, один из номеров «Вечернего квартала» про себя Зеленский назвал «свинством».