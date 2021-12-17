Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических санкций против России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter 16 декабря

«Лидеры #EUCO единогласно согласились продлить экономические санкции против России», — написал глава Евросовета.

Также лидеры стран ЕС призвали Россию «выполнить свою часть сделки» и «приступить к выполнению Минских соглашений».

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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и выступает за мирное урегулирование ситуации.