«Лидеры #EUCO единогласно согласились продлить экономические санкции против России», — написал глава Евросовета.
Также лидеры стран ЕС призвали Россию «выполнить свою часть сделки» и «приступить к выполнению Минских соглашений».
Евросоюз ввел экономические санкции против России в конце июля 2014 года. В марте 2015 года срок действия санкций увязали с «полным выполнением Минских соглашений». После этого ЕС стал их продлевать каждые полгода.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и выступает за мирное урегулирование ситуации.