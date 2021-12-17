Украина продолжит поднимать вопрос о точных сроках вступления в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Право на власть» телеканала «1+1» 16 декабря

НАТО не должно Украине ничего - Зеленский © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Именно поэтому мы сейчас мы подняли этот вопрос. Мы понимали, что четкого ответа мы не получим, но этот вопрос нужно поднимать, и именно это мы делаем», — сказал дипломат.

Он заявил, что прошедший год для Украины был очень успешным в плане и европейской интеграции, и евроатлантической, и Киев хочет «иметь четкость».

Ранее глава МИД напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский задавал вопрос о сроках вступления Украины в НАТО генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, но не получил четкого ответа.

Эксперты отмечали, что для вступления в НАТО Украине необходимо достичь прогресса в выполнении ряда критериев, и на это уйдет время.

Президент РФ Владимир Путин указал, что вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории инфраструктуры Альянса стало бы для Москвы красной линией.