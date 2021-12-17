Кулеба отметил, что на 2022 год в Мадриде назначен саммит НАТО, где будет определяться курс дальнейшего развития Альянса.
«Именно поэтому мы сейчас мы подняли этот вопрос. Мы понимали, что четкого ответа мы не получим, но этот вопрос нужно поднимать, и именно это мы делаем», — сказал дипломат.
Он заявил, что прошедший год для Украины был очень успешным в плане и европейской интеграции, и евроатлантической, и Киев хочет «иметь четкость».
Ранее глава МИД напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский задавал вопрос о сроках вступления Украины в НАТО генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, но не получил четкого ответа.
Эксперты отмечали, что для вступления в НАТО Украине необходимо достичь прогресса в выполнении ряда критериев, и на это уйдет время.
Президент РФ Владимир Путин указал, что вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории инфраструктуры Альянса стало бы для Москвы красной линией.