Сторонники евроинтеграции заняли майдан Незалежности 21 ноября 2013 года, после того как правительство заявило о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Затем майдан стал центром противостояния радикалов и силовиков. Новая киевская власть обвинила в смерти более ста человек во время беспорядков четвертого президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут»
Эксперт пояснила, что те люди, которые профессионально занимались украинской политикой, прекрасно знали об этом, а весь простой народ узнал, «когда все эти рыголюционеры заперлись в Межигорье и подоставали нужные им артефакты».
«А так все знали, что с 2011 года Янукович полностью сдал страну на аутсорс своему сынульке, Саше-стоматологу (так за глаза называют Александра Януковича. — Ред.), сынульке Пшенки Артемке (сын бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки. — Ред.), который завел параллельную прокуратуру на Гончара, 36, и Андрюше Портному», — перечислила Монтян.
Янукович мог попробовать хотя бы поступить как президент Белоруссии Александр Лукашенко, «взять автомат, сыновей, вперед и с песней», но он просто всех предал и сбежал, и судить его надо именно за предательство, заключила собеседница издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.