Виктор Янукович фактически бросил Украину в 2011 году, когда он перестал интересоваться тем, что реально происходило в стране, и устраивал личную жизнь с «молодой бабой». Об этом рассказала общественный деятель и адвокат Татьяна Монтян в интервью изданию Украина.ру

Татьяна Монтян: кто она © Facebook/Татьяна Монтян Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут»

Эксперт пояснила, что те люди, которые профессионально занимались украинской политикой, прекрасно знали об этом, а весь простой народ узнал, «когда все эти рыголюционеры заперлись в Межигорье и подоставали нужные им артефакты».

«А так все знали, что с 2011 года Янукович полностью сдал страну на аутсорс своему сынульке, Саше-стоматологу (так за глаза называют Александра Януковича. — Ред.), сынульке Пшенки Артемке (сын бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки. — Ред.), который завел параллельную прокуратуру на Гончара, 36, и Андрюше Портному», — перечислила Монтян.

Янукович мог попробовать хотя бы поступить как президент Белоруссии Александр Лукашенко, «взять автомат, сыновей, вперед и с песней», но он просто всех предал и сбежал, и судить его надо именно за предательство, заключила собеседница издания.

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