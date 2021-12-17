Негативное отношение к Борису Ельцину у эксперта сформировалось еще во время работы в МГУ.
«Я прекрасно помнил, как именно распоряжался в Москве первый секретарь московского горкома Ельцин. Именно в его бытность от Московского университета требовали завести пять коров для выполнения Продовольственной программы, а нас, аспирантов, гоняли на стройку у Дворца молодёжи, чтобы мы там разбирали завалы, укладывали кирпичи или месили бетон — вместо того, чтобы заниматься наукой», — сказал Затулин.
Собеседник издания не поддерживал тех, кто видел в Ельцине борца, тех, кто выступал в его поддержку после его снятия, и никогда за него не голосовал.
Полностью интервью можно прочитать здесь.