Депутат Государственной думы РФ Константин Затулин относился к Борису Ельцину с большим сомнением. О его необычных инициативах на посту первого секретаря московского горкома Затулин рассказал в интервью Украина.ру

Негативное отношение к Борису Ельцину у эксперта сформировалось еще во время работы в МГУ.

«Я прекрасно помнил, как именно распоряжался в Москве первый секретарь московского горкома Ельцин. Именно в его бытность от Московского университета требовали завести пять коров для выполнения Продовольственной программы, а нас, аспирантов, гоняли на стройку у Дворца молодёжи, чтобы мы там разбирали завалы, укладывали кирпичи или месили бетон — вместо того, чтобы заниматься наукой», — сказал Затулин. Михеев рассказал о действиях Ленина, которые «успешно» повторил Ельцин © РИА Новости, Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

Собеседник издания не поддерживал тех, кто видел в Ельцине борца, тех, кто выступал в его поддержку после его снятия, и никогда за него не голосовал.

Полностью интервью можно прочитать здесь.