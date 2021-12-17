Президент СССР Михаил Горбачёв виновен в распаде страны, однако он вызывает определенную долю сочувствия. Своими мыслями в интервью Украина.ру поделился депутат Государственной думы РФ Константин Затулин

Горбачёв не мечтал развалить Советский Союз, как утверждали руководители республик, подчеркнул Затулин. Однако он оказался некомпетентным и неспособным вывести страну из кризиса.

«Я относился и сейчас отношусь к Горбачеву с определённым сочувствием. При этом я считаю его виновным в том, что произошло. Но виновным не потому, что, как писал потом Шеварнадзе, как пытался утверждать Алиев, мечтал всю жизнь развалить Советский Союз…Он проболтал своё президентство. Он запутался и дал себя обвести вокруг пальца в международных делах. И, конечно же, самое главное, он оказался человеком без стержня», — сказал Затулин. «Ельцин не передавал мне власть»: Путин рассказал, как пришёл к власти в России © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Собеседник издания заявил, что не верит в августовский путч: по его мнению, акция была согласована с Горбачёвым, который струсил и решил делать вид, что он не имеет отношения к ГКЧП.

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